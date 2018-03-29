У Києві вулицю Маршала Жукова планують перейменувати на вулицю Кубанської України

Як ідеться в повідомленні, прийняття такого рішення "сприятиме відновленню історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані - Кубанську Україну".

Вулицю Маршала Жукова в Деснянському районі Києва планують перейменувати на вулицю Кубанської України.

Як повідомляє прес-служба Київради, сьогодні відповідний проект рішення погодила постійна комісія міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Як ідеться в повідомленні, прийняття такого рішення «сприятиме відновленню історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані - Кубанську Україну».

Громадське обговорення проходило 29 травня - 29 липня 2017 року. До голосування долучилися 2 тис. 79 осіб, з них 60%, тобто 1 ти с 247 громадян підтримали перейменування.

Також комісія з питань культури погодила уточнення розташування вулиці Володимира Сальського. Пропонується чітко визначити її межі: від вулиці Академіка Грекова до залізничних колій. Таким чином, вулиця буде розташована лише у Шевченківському районі, а зараз вона переривається залізничними коліями на дві частини - одна в Подільському районі, а інша в Шевченківському.

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«Дані відрізки не з'єднані один з одним жодним чином, адже через залізничні колії немає переїзду. Такий «розрив» вулиці призводить до суттєвих проблем і плутанини для мешканців, водіїв, комунальних та медичних служб, що завдає незручностей та шкодить інтересам мешканців», - пояснюють у Київраді.

Відповідні проекти рішень будуть розглянуті на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому депутат Київради Олександр Пабат, коментуючи рішення про створення в місті системи стовпової геолокації, звернув увагу, що в Києві вже перейменовано близько 180 вулиць і готується перейменування ще 35. На засіданні тиждень тому Київрада перейменувала чергові 7 вулиць.