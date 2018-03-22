Київрада перейменувала 7 вулиць: провулку на Подолі повернули історичну назву

Історичну назву Київрада повернула провулку Ледо Кецховелі у Подільському районі - тепер він буде Воздвиженським.

Київська міська рада перейменувала сім столичних вулиць.

Читайте такожСуд повернув державі Гостинний двір на Подолі – активісти

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були підтримані на сьогоднішньому засіданні Київради більшістю депутатського корпусу.

Частина перейменувань стосується виконання закону про декомунізацію.

Відповідно до прийнятих рішень, у Голосіївському районі вулицю Гайдара перейменовано на вулицю Сім’ї Прахових; у Деснянському районі вул. Петровська – на вул. Василя Щавинського; у Дніпровському районі вул. Новоросійська – на вул. Опришківська; у Солом’янському районі вул. Олександра Горовиця – на вул. Василя Барки; у Печерському районі пров. Михайла Реута – на вул. Памви Беринди; у Шевченківському районі вул. Пугачова – на вул. Академіка Ромоданова.

Історичну назву Київрада повернула провулку Ледо Кецховелі у Подільському районі - тепер він буде Воздвиженським.