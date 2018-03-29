Суд продовжив арешт підозрюваному в захопленні «Укрпошти» в Харкові

Також суд вирішив призначити підготовче засідання у цій справі на 11:30 16 квітня 2018 року.

Суд у Харкові продовжив на 2 місяці арешт обвинуваченому у захопленні відділення "Укрпошти".

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду міста Харкова, повідомляє прес-служба установи.

"Обвинуваченому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області № 27 (м. Харків) на 60 днів, тобто до 27 травня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові передали до суду справу підозрюваного у захопленні заручників у відділенні "Укрпошти"

Також суд вирішив призначити підготовче засідання у цій справі на 11:30 16 квітня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, подія трапилася 30 грудня 2017 року у Харкові близько 15.00. Чоловік зайшов до одного з відділень Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» на вул. Шевченка, що поблизу станції метро «Київська». Він заблокував вихід з приміщення, де знаходилися троє співробітників «Укрпошти» та шестеро відвідувачів, серед яких двоє дітей. Чоловік був у масці, мав при собі предмети, схожі на пістолет та ніж. Він повідомив, що у нього вибухівка, та погрожував привести її в дію.

Близько 20.00 усі заручники були звільнені. Крім того встановлено, що вдома зловмисник вирощував та зберігав "особливо небезпечний" наркотичний засіб – "каннабіс".