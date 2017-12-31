Суд відправив під варту на 2 місяці чоловіка, який вчора захопив заручників у Харкові

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який вчора у приміщенні "Укрпошти" у Харкові захопив заручників, відправивши його під варту терміном на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Валентина Божко, оголошення ухвали якої транслював канал "News One".

"Застосувати відносно Безуха Володимира Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань №27 на 60 діб - до 27 лютого 2018 року без визначення застави", - заявила вона.

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Водночас суддя зазначила, що застосування до підозрюваного м'якших запобіжних заходів неможливе.

Своєю чергою Безух на запитання журналістів, чи оскаржуватиме він дане рішення суду, відповів позитивно, але додав, що не бачить у цьому сенсу.

Під час розгляду клопотання підозрюваний не визнав свою провину і просив суд застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, вдень 30 грудня у Харкові Безух забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ятьох дорослих і двох дітей. Пізніше поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити двох дітей та трьох жінок.

Ввечері силовики звільнили заручників та затримали зловмисника.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Володимиру Безуху оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого цією статтею. Згідно з санкцією статті, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що чоловіка, який вчора у Харкові захопив заручників, поліція вже притягувала до кримінальної відповідальності за незаконний посів коноплі.

Також він додав, що у затриманого відібрали зразки сечі та крові для проведення аналізів на вміст алкогольних і наркотичних речовин.