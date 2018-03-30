Холодницький не прийшов на допит до Генпрокуратури

У свою чергу, очільник САП каже, що довідався про свій допит зі ЗМІ.

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького сьогодні було запрошено на допит до Генеральної прокуратури України в якості свідка, але він не з’явився.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Читайте такожХолодницький про зроблені в його офісі записи: можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами

«Сьогодні Назар Холодницький був запрошений на 10 годину на допит в якості свідка до департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України, але він не з’явився», - повідомив Лисенко.

При цьому речник ГПУ зазначив, що згідно з повісткою, яка була надіслана керівнику САП, «в нього мали відібрати зразок його голосу для проведення відповідної експертизи».

Лисенко не став коментувати зауваження ведучої, що Холодницький заявляє, що «дізнався із ЗМІ про те, що його запрошують в ГПУ і ніяких повісток він офіційно не отримував».

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Народний депутат України із фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв заявив, що Холодницького будуть «підштовхувати» до рішення піти у відставку і назвав появу такої інформації формою тиску на керівника САП.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

Ситник назвав ці публікації «провокативними статтями безвідповідальних журналістів».

27 березня Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

Сьогодні, 30 березня, Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.