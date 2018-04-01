У центрі Львова встановили головну писанку міста (фото)

6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку, проте щороку виглядає по-новому.

У центрі Львові, на площі перед Оперним театром, встановили головну Великодню писанку міста.

Про це повідомляє «Вголос».

6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку, проте щороку виглядає по-новому.

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Цьогоріч її прикрасили діагональними лініями у кольорах веселки. Довкола писанки облаштували зоокуток із пташенятами, які мають стати цікавим фотосектором і розвагою для маленьких відвідувачів ярмарку.

Сфотографуватися із великоднім символом поспішають як львів'яни, так і гості міста – навіть незважаючи на дощ.

До слова, сам Великодній ярмарок запрацює 5 квітня.