У центрі Львова встановили головну писанку міста (фото)
17:58, 01 квітня 2018Суспільство
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6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку, проте щороку виглядає по-новому.
У центрі Львова встановили головну писанку міста / фото Вголос
У центрі Львові, на площі перед Оперним театром, встановили головну Великодню писанку міста.
Про це повідомляє «Вголос».
6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку, проте щороку виглядає по-новому.
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Цьогоріч її прикрасили діагональними лініями у кольорах веселки. Довкола писанки облаштували зоокуток із пташенятами, які мають стати цікавим фотосектором і розвагою для маленьких відвідувачів ярмарку.
Сфотографуватися із великоднім символом поспішають як львів'яни, так і гості міста – навіть незважаючи на дощ.
До слова, сам Великодній ярмарок запрацює 5 квітня.
6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку / фото Вголос
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