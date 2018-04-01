У центрі Львова встановили головну писанку міста (фото)

17:58, 01 квітня 2018
Суспільство
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У центрі Львова встановили головну писанку міста / фото Вголос

Про це повідомляє «Вголос».

6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку, проте щороку виглядає по-новому.

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Цьогоріч її прикрасили діагональними лініями у кольорах веселки. Довкола писанки облаштували зоокуток із пташенятами, які мають стати цікавим фотосектором і розвагою для маленьких відвідувачів ярмарку.

Сфотографуватися із великоднім символом поспішають як львів'яни, так і гості міста – навіть незважаючи на дощ.

До слова, сам Великодній ярмарок запрацює 5 квітня.

6-метрова писанка вже стала традицією Великоднього ярмарку / фото Вголос

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Львів#Великдень#писанка