У Каменці розміщено найпотужніше з'єднання російських сухопутних військ на фінському напрямі.

Росія проводить масштабну реконструкцію військового гарнізону в Каменці на Карельському перешийку, приблизно за 60 км від кордону з Фінляндією. Йдеться не просто про оновлення старої інфраструктури, а - підготовку об'єкта до розміщення значно більшої кількості військовослужбовців. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє фінська телерадіокомпанію Yle.

Про це будівництво раніше не повідомлялося публічно ні в Росії, ні на Заході. На супутникових знімках зафіксовано знесення значної кількості старих споруд. Зокрема, демонтовано ангари для техніки, склади, дві їдальні та дві казарми.

Загалом, за оцінкою фінського військового експерта Марко Еклунда, зникло понад десять ангарів:

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"Знесли більше десятка ангарів для техніки та будівель технічного обслуговування – різних за розміром та станом. Можливо, частина з них уже давно порожня".

У Каменці розміщено найпотужніше з'єднання російських сухопутних військ на фінському напрямі. У Каменці дислокується 69-та механізована дивізія сухопутних військ РФ. Вона перебуває на етапі формування, а її запланована чисельність може сягнути 11 тисяч військовослужбовців. Для порівняння, раніше тут розміщувалася бригада чисельністю близько 4400 військових, яка перебувала в гарнізоні з кінця 1990-х років. Таким чином, Росія планує суттєво наростити військову присутність поблизу фінського кордону. Військовослужбовці дивізії, за даними Yle, також беруть участь у війні проти України, зокрема на Харківському напрямку.

На місці старих споруд створюють нову інфраструктуру. Також супутникові знімки свідчать про розвиток навчальних об'єктів і стрільбищ.

Судячи із супутникових знімків, там будується новий центр бойової та вогневої підготовки, вважає Еклунд. На ділянці збудували стрільбища із захисними валами та навісами для стрільців.

"У дальній частині викопали ставки, щоб брати з них воду для гасіння спалахів. Коли влітку стріляють трасуючими та розривними боєприпасами, десь обов'язково починає диміти", – каже Еклунд.

Крім того, в Кам'янці добудовують православну каплицю для військовослужбовців. Там розмістять меморіальні дошки з іменами військовослужбовців, які загинули на війні в Україні.

Роботи ведуться не лише в Каменці. Приблизно за 8 км від неї, у районі Перків'ярві, також з'явився великий будівельний комплекс та кілька менших споруд. Його призначення наразі остаточно не встановлено. Еклунд припускає, що об'єкт може використовуватися для військової підготовки.

"Це не типова забудова військового містечка. Можливо, якийсь навчальний центр", - сказав експерт.

Позиція РФ щодо Фінляндії

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні включає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО.

Росія також висунула жорсткі умови щодо "нового європейського порядку безпеки". Так, Москва хоче, щоб НАТО відмовилося від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві.

Водночас президент країни Александр Стубб заявив, що Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишиться членом альянсу, допоки він існує.

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