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В інтернеті набирає популярність безкоштовна браузерна гра Cat Petting Simulator, яка дозволяє гравцям скільки завгодно гладити віртуальних котів із реалістичним муркотінням та настроюваною зовнішністю. Про це пише Dexerto.

Проєкт, створений японським розробником під ніком zubu, вийшов 22 листопада 2026 року й миттєво підкорив любителів тварин. Концепція гри надзвичайно проста: тут немає складних випробувань, рівнів чи системи очок. Перед гравцем на дивані лежить кіт, і єдина мета – гладити його за допомогою комп’ютерної миші або сенсорного екрана.

У грі доступно 13 варіантів забарвлення, зокрема чорні, білі, руді смугасті та сіамські коти. Крім того, можна змінювати розмір і статуру тварини – від крихітного кошеняти до досить вгодованого кота.

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Розробник приділив особливу увагу деталям: під час руху руки шерсть тварини реалістично зсувається, а саме тіло стискається й розтягується. Для повного занурення можна увімкнути муркотіння та перевести кімнату в нічний режим із приглушеним освітленням.

Як зазначає Dexerto, оригінальний анонс автора в X (Twitter) зібрав понад 120 000 лайків лише за добу після релізу. Користувачі хвалять реалістичну анімацію, а деякі жартома називають симулятор своєю "грою року", незважаючи на те, що він вийшов лише через кілька днів після довгоочікуваної GTA 6.

Раніше в Steam стала вірусною гра, в яку одночасно може грати лише 1 людина у світі. Кожен учасник отримує рівно одну хвилину, після чого управління передається наступній людині в черзі.

Тим часом PlayStation розпродає свої ігри зі значною знижкою в Steam. Зі знижкою можна придбати Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn та інші ігри, а Ghost of Tsushima отримала найбільшу знижку в своїй історії.

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