Головною перевагою Motorola Edge 70 Fusion став 6,8-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та висока автономність.

Тестова лабораторія німецького видання CHIP опублікувала огляд смартфона Motorola Edge 70 Fusion, назвавши його оптимальним вибором у бюджетному сегменті до 300 євро (~15 000 грн). Загалом експерти протестували понад 265 пристроїв.

На думку фахівців, пристрій поєднує в собі якісний екран, високу автономність і гідну систему камер, позбавляючи користувачів необхідності переплачувати за флагманські функції.

Головною перевагою Motorola Edge 70 Fusion став 6,8-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавне зображення. Лабораторні виміри показали пікову яскравість понад 2000 кд/м² (точніше – 2086 кд/м²), завдяки чому екран залишається читабельним навіть під прямими сонячними променями.

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Автономність Edge 70 Fusion також отримала високу оцінку: телефон пропрацював 19,6 годин у тесті безперервного навантаження, а швидке зарядження відновлює 63% ємності акумулятора всього за 30 хвилин. При вазі 177 грамів корпус вирізняється тонкістю, задньою панеллю з обробкою під тканину та максимальним захистом від пилу й вологи за стандартом IP69.

Низька ціна вимагала від Motorola певних поступок, які стосуються насамперед швидкодії і додаткових функцій. Процесор Snapdragon 7s Gen 3 впевнено справляється з повсякденними завданнями, але помітно поступається у важких іграх та під час монтажу відео.

Основний модуль на 50 мегапікселів робить якісні знімки вдень, але іноді надмірно насичує кольори та може видавати шум у темних ділянках. Телеоб'єктива у смартфоні немає – як і бездротової зарядки чи слота для карт пам'яті microSD.

Крім того, виробник пропонує відносно скромну програмну підтримку. Великі оновлення Android виходитимуть лише до 2029 року (патчі безпеки – до 2031–2032 років).

У порівняльній таблиці CHIP модель Motorola Edge 70 Fusion отримала підсумкову оцінку "Добре" і випередила низку відомих конкурентів у цьому ціновому класі, зокрема Xiaomi Poco M8 Pro, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, Samsung Galaxy A37 5G та Google Pixel 7a.

Раніше експерти назвали 5 Android-смартфонів, які пропонують краще співвідношення ціни та продуктивності, ніж iPhone 18 Pro. До списку увійшли як флагмани, так і більш доступні пристрої середнього класу.

Новий флагман від Motorola посів друге місце в глобальному рейтингу камер за версією DxOMark, випередивши iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra і інших іменитих суперників. Краще за нього знімає лише Huawei Pura 80 Ultra.

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