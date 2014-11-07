Бойовики залишили без світла частину Луганська та ще п'ять населених пунктів
13:56, 07 листопада 2014Суспільство
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Внаслідок інтенсивних обстрілів бойовиків у значній частині Луганська та 5 населених пунктах зникло світло.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Внаслідок інтенсивних обстрілів терористів біля автодороги Бахмутка поблизу м. Кіровськ пошкоджено лінію електропередач», - зазначив він.
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«Через це зникло світло в населених пунктах, які контролюють представники «ЛНР»: Кіровську, Первомайську, Стаханові, Брянці, Алчевську та значній частині Луганська. Відремонтувати найближчим часом лінії неможливо через бої», - додав Лисенко.
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