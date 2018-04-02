В одній з військових частин Миколаївської області застрелився строковик

16:58, 02 квітня 2018
Суспільство
388
фото УНИАН

Читайте такожУ Миколаєві застрелився льотчик-герой АТО Волошин: журналіст розкрив деталі трагедії

«Факт загибелі військовослужбовця підтверджуємо. Зараз цим питанням займається військова прокуратура», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН речниця обласного управління Нацполіції.

Як пишуть місцеві ЗМІ, надзвичайна пригода сталася у 19-му окремому полку особливого призначення радіо та радіотехнічної розвідки полку ВПС України (в/ч А3767), який дислокується в селі Галицинове під Миколаєвом.

Повідомляється, що військовослужбовцям видали зброю для несення служби в наряді. Незабаром після отримання зброї військові почули постріл. Зазначається, що солдат поцілив собі в голову з автомата АК-74. Військовослужбовцю, що застрелився був 21 рік, він житель села Галицинове.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #військовий#Миколаївська область