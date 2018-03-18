У Миколаєві застрелився відомий льотчик-герой АТО

Чоловік застрелився з бойового пістолета. Його родина перебувала вдома, вона й почула постріл з кімнати.

18 березня у Миколаєві у власній квартирі застрелився 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Як йдеться у повідомленні, чоловік застрелився з бойового пістолета. Його родина перебувала вдома; вона й почула постріл з кімнати.

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На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень.

За попередніми даними, постріл був здійснений з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Зброя вилучена та направлена на проведення експертизи. За свідченнями родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Ведеться слідство.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблий – 29-річний герой АТО, льотчик Владислав Волошин, який останні кілька місяців очолював комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт".