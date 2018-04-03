Суд залишив під вартою підозрюваного у викраденні людини заради викупу в чверть мільйона доларів

Наприкінці листопада 2017 року підозрюваний захопив потерпілого на одній з вулиць Одеси, після чого викраденого 47 днів незаконно утримували в приватному будинку в одному з сіл області.

Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою підозрюваного у викраденні людини з метою отримання 250 тис. доларів викупу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні судом розглянуто скаргу адвоката на постанову Комінтернівського районного суду Одеської області. Зазначається, що 19 березня районний суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту стосовно громадянина Айдамирова.

«Айдамиров підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. ст. 146 ч.2, 189 ч.4 Кримінального кодексу України. Зокрема, в тому, що він наприкінці листопада 2017 року, діючи з корисливих мотивів та за попередньою домовленістю з іншими особами, з метою отримання значної суми грошей на одній з вулиць Одеси відкрито захопив потерпілого, застосувавши до нього фізичне насильство», - повідомили в суді.

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Після цього потерпілого 47 днів незаконно утримували у виснажливих умовах у приміщенні приватного будинку в одному із сіл Одеської області. За звільнення вимагали 250 тис. дол.

Адвокат просив суд обрати запобіжний захід з можливістю внесення застави, при цьому підозрюваний наполягає на тому, що він не має жодного стосунку до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, і «помилково пізнаний потерпілим, оскільки живе навпроти його будинку». Постановою Комінтернівського районного суду Айдамирову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави.

Сьогодні апеляційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу, залишивши постанову райсуду без змін.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-15 березня правоохоронцями проводилися оперативно-слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом викрадення людини, грабежів і вимагання, скоєних організованою злочинною групою.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці за місцем проживання підозрюваних виявили та вилучили наркотики і кулемет «Горюнова», пакети з патронами різного калібру, автомат «АКС 5,45», пістолети, гранати тощо.

Повідомлялося, що затримані іноземці вимагали за людину, викрадену в листопаді 2017 року, понад 200 тис. доларів.

У результаті спільних дій правоохоронці встановили шістьох безпосередніх викрадачів: чотирьох з них затримали, двоє - в розшуку.

Зловмисникам оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Стосовно чотирьох затриманих судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб.