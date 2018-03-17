В Одесі затримали іноземців, що викрадали людей заради викупу

Правоохоронці встановили шістьох безпосередніх викрадачів: чотирьох з них затримали, двох - оголосили в розшук.

Затримані в Одесі іноземці, у яких вилучено арсенал зброї, включаючи кулемет, вимагали за викрадену людину 200 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що завдяки чіткій спільній роботі департаменту карного розшуку і поліцейських семи регіонів затримано злочинну групу викрадачів людей.

За словами начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, етнічне угруповання «спеціалізувалася» на зухвалих викраденнях з метою викупу.

«Запити цих «заїжджих туристів» починалися від сотні тисяч доларів. У листопаді 2017 року до поліції надійшло звернення про зникнення людини. Пізніше родичам надійшов дзвінок від викрадачів і сума викупу - 200 тис. доларів», - повідомив Головін.

В результаті спільних дій правоохоронці встановили шістьох безпосередніх викрадачів: чотирьох з них затримали, двоє - в розшуку.

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За словами Головіна, проведено більш як 30 обшуків за участю спецпідрозділу КОРД.

Шести зловмисникам оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Щодо чотирьох затриманих судом Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-15 березня правоохоронцями проводилися оперативно-слідчі дії в кримінальному провадженні за фактом викрадення людини, грабежів і вимагання, скоєних організованою злочинною групою.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці за місцем проживання підозрюваних виявили та вилучили арсенал зброї та наркотики.

Серед вилученого: кулемет «Горюнова», пакети з патронами різного калібру, автомат «АКС 5,45» і магазини від автомата з майже 80 патронами, пістолети, багнет-ножі, три гранати і тротилова шашка.