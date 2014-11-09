Бойовики обстріляли військових з "Градів", поранено чотирьох бійців - ОК "Північ"

За минулу добу в зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" поранено чотирьох військовослужбовців. Особовому складу надана медична допомога та проведена евакуація до медичних закладів.

Про це повідомляється на сторінці оперативного командування у Facebook.

"В зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» здійснено 13, із них з БМ-21 «Град» - 3, мінометні - 5, стрілецька зброя -2, з АГС-17– 3", - йдеться у повідомленні.

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Слід відмітити, що особовий склад одного із блокпостів зупинив штурм піхоти та танку бойовиків.

За ніч в зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» підрозділами протиповітряної оборони зафіксовано 9 прольотів безпілотних літальних апаратів противника в районі населених пунктів Штормове, Верхня Вільхова, Щастя.