СБУ зупинила штурм військової частини у Маріуполі і затримала кількох сепаратистів

Міліція і СБУ проводять спецоперацію в місті, повідомляє 0629.

У Маріуполь їде українська військова техніка з сіл, що знаходяться поряд з містом.

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Учасники бандформувань, відступаючи, поранили двох випадкових перехожих, спалили мікроавтобус і підпалили одну з будівель поруч з військовою частиною.