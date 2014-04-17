СБУ зупинила штурм військової частини у Маріуполі і затримала кількох сепаратистів
02:46, 17 квітня 2014Політика
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Штурм військової частини припинився, спецназ СБУ «Альфа» затримав кілька учасників нападу на військову частину МВС в Маріуполі.
Спецназ СБУ «Альфа» затримав кілька учасників нападу на військову частину МВС в Маріуполі
Міліція і СБУ проводять спецоперацію в місті, повідомляє 0629.
У Маріуполь їде українська військова техніка з сіл, що знаходяться поряд з містом.
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