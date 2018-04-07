На період Великодніх свят прикордонники посилили заходи безпеки на півдні Одеської області
На півдні Одеської області прикордонники посилили заходи безпеки на період Великодніх свят.
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Як повідомив УНІАН помічник начальника Ізмаїльського прикордонного загону - начальник прес-служби підполковник Ігор Перегняк, під час Великодніх свят державний кордон України та контрольовані прикордонні райони охоронятимуться в посиленому режимі.
Зокрема, на ділянку відповідальності Ізмаїльського загону, в межах Болградського, Ренійського, Ізмаїльського та Кілійського районів області, вже направили додаткові резерви, техніку і необхідні засоби.
«Визначено додаткові завдання з підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску, недопущення контрабандної та іншої протиправної діяльності. У службі активно використовуватимуться технічні засоби і службові собаки. На річковій ділянці посилено патрулювання прикордонних катерів», - сказав Перегняк.
Також прикордонники взаємодіють з представниками СБУ та Нацполіціі, здійснюють ретельну перевірку документів і транспортних засобів, які перебувають поблизу державного кордону.
Одеська область межує з Молдовою та Румунією.