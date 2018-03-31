В Одеській області за хабарництво затримали інспекторів митниці й Держприкордонслужби

Зловмисники налагодили схему вимагання грошей у водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

В Одеській області правоохоронці затримали посадових осіб митниці та Державної прикордонної служби за підозрою в систематичному отриманні хабарів за пропуск автомобілів з іноземною реєстрацією.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби викрили на хабарі головного державного інспектора регіональної митниці та старшого інспектора прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.

«Правоохоронці встановили, що посадові особи налагодили схему вимагання грошей у водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією для безперешкодного пропуску на митну територію України. Вартість «проїзду» однієї автомашини становила від $150 до $1 тис. залежно від ринкової вартості автомобіля», - повідомили в управлінні.

Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками $150 і 1,5 тис. грн неправомірної вигоди.

Як уточнили в управлінні, напередодні посадові особи були затримані на робочому місці під час отримання чергового хабара - $260 і 2,6 тис. грн.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("хабар"), тривають слідчі дії.