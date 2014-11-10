Чемпіонка світу з акробатичного рок-н-ролу загинула в ДТП з участю військового БТР на Харківщині

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Управління з питань фізкультури та спорту міськради та Харківська міська федерація акробатичного рок-н-ролу висловили співчуття рідним та близьким Панової, яка загинула в автокатастрофі разом із батьком.

Читайте такожВ Україні в цьому році в ДТП загинули понад 3,6 тисяч осібЯк повідомляв УНІАН, аварія сталася 9 листопада на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. 43-річний водій автомобіля «Opel Kadett», батько чемпіонки, Анатолій Панов, рухаючись з боку Харкова у напрямку Києва, з невідомих причин не впорався з керуванням та зіткнувся з БТР, що стояв на узбіччі. В результаті аварії 15-річна Панова та її батько загинули від отриманих тілесних ушкоджень.

Довідка УНІАН. Вікторія Панова - чемпіонка Харкова та області, чемпіонка України, неодноразова призерка чемпіонатів Європи та світу, віце-чемпіон Європи, володар Кубка світу, чемпіонка світу з акробатичного рок-н-роллу, майстер спорту України, неодноразова чемпіонка України та світу з сучасних танців.