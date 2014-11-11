Головного редактора закарпатської газети звинувачують у сепаратизмі

Як повідомляє прес-центр СБУ, «за висновком експертів, надруковані в газеті матеріали створюють негативний образ України, принижують національну честь та гідність українців та окремих представників нацменшин, можуть сприяти розпалюванню національної ворожнечі та ненависті».

«Наклад газети вилучено як речовий доказ у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань) Кримінального кодексу України», - зауважили в СБУ.

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті через посягання на цілісність України закрили фонд угорської партії "За кращу Угорщину" ("Йоббік").