Головного редактора закарпатської газети звинувачують у сепаратизмі

16:32, 11 листопада 2014
Суспільство
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Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру засновнику - головному редактору закарпатської газети «Рабоче-крестьянская правда», у матеріалах якої містилися ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі, посягання на територіальну цілісність України.

zakarpattya.net.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, «за висновком експертів, надруковані в газеті матеріали створюють негативний образ України, принижують національну честь та гідність українців та окремих представників нацменшин, можуть сприяти розпалюванню національної ворожнечі та ненависті».

«Наклад газети вилучено як речовий доказ у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань) Кримінального кодексу України», - зауважили в СБУ.

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті через посягання на цілісність України закрили фонд угорської партії  "За кращу Угорщину" ("Йоббік").

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