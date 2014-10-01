На Закарпатті через посягання на цілісність України закрили фонд угорського "Йоббіка"

Йдеться про фонд одного з депутатів праворадикальної партії Угорщини «За кращу Угорщину» («Йоббік»), яка у власній політичній програмі задекларувала повернення Закарпаття до Угорської Республіки, повідомляє місцеве видання "Мукачево.net".

Як вирішив суд, діяльність фонду була спрямована на втручання у внутрішні справи України та посягання на її територіальну цілісність.

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