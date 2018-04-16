Могильна реформа: які новації чекають українців у разі змін правил поховання в Україні

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання".

Cприяння будівництву крематоріїв, штрафи та загроза в'язниці за наругу над місцями поховання і фіксація безоплатного місця для поховання. Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання".

"Українська правда. Життя" розповідає про основні новації, які чекають українців у разі ухвалення цього документу.

На території місць поховання забороняється розміщення надавачів ритуальних послуг. Можна лише у разі, якщо вони продають ритуальні предмети.

На кладовищах мають бути сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців та померлих за національною чи релігійною ознакою.

Поділ кладовищ, колумбаріїв (споруди для поховання урн із прахом померлих) за майновим станом не допускається.

Ті місця для поховання, які існують, не можна зносити. Їх можна лише перенести за рішенням місцевої влади у разі постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Якщо людину поховали у несанкціонованому місці поза спецтериторією, перепоховання померлих на інше місце поховання здійснюють ті, які незаконно її там поховали, за власні кошти.

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Якщо порушників не знайшли, тоді перепоховання лягає на плечі місцевих бюджетів.

Законопроект чітко передбачає, що за зверненням людини, яка хоче поховати померлого, на території місця поховання безоплатно виділяється місце для померлого (або родинного поховання). Місце виділяють виконавцю волевиявлення померлого, або тому, хто зобов’язався його поховати, а якщо така людина помирає або відмовляється доглядати за могилою, місце захоронення передають іншому родичу.

Після захоронення тому, хто ховав людину, місцева влада безоплатно у термін до 15 календарних днів з дати реєстрації письмового звернення особи до відповідного органу видає свідоцтво про поховання. Це свідоцтво дає право встановлювати намогильні споруди в межах могили, вирішувати питання про проведення підпоховання тощо.

Встановлені намогильні споруди, склепи реєструє місцева влада у книзі обліку намогильних споруд, склепів. Якщо працівники правоохоронних органів, органів реєстрації актів цивільного стану, закладів охорони здоров’я повідомлять надавачам послуг поховання адреси місць проживання та/або телефонні номери родичів померлої особи або виконавця волевиявлення померлого, які вони дізналися під час виконання посадових чи службових обов’язків, їх чекатиме кримінальна відповідальність.

Статтю 6 щодо права людини на поховання її тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті хочуть доповнити так: "Взяття анатомічних матеріалів здійснюється відповідно до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині".

Допомогу на поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася його поховати, надаватимуть впродовж 7 робочих днів з моменту зареєстрованого письмового звернення. Його можна подати впродовж 6 місяців після смерті особи.

Допомогу на поховання виплачуватимуть у розмірі, встановленому на день смерті. ЇЇ не виплатять, якщо той, хто ховав, не дасть письмового звернення, або якщо померлий був на повному держутриманні у відповідній установі (крім випадків, коли поховання здійснює виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов’язалася його поховати).

Відшкодування витрат за поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів у день звернення за ним. Щоб отримати кошти, слід до переліку документів додати копію акта виконаних робіт з проведення поховання та копії платіжних документів, що підтверджують оплату наданих під час поховання ритуальних послуг.

Відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни не здійснюється, якщо той, хто ховав, не надав усіх потрібних документів.

Безоплатно зараз по закону також ховають осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років; тих, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною: Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави, інвалідів війни.

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Якщо хтось хоче надавати ритуальні послуги, він повинен раз на три роки подавати виконавчому органу сільської, селищної, міської ради за місцем надання послуг письмове повідомлення про початок або продовження діяльності щодо надання таких ритуальних послуг у порядку, встановленому Мінрегіоном.

Той, хто хоче надавати ритуальні послуги, також повинен подати виконавчому органу сільської, селищної, міської ради довідку про наявність штату працівників, матеріально-технічної бази та спеціального транспорту, мінімального розміру статутного фонду (у разі надання таких послуг юридичними особами).

Похоронні доми можуть створювати виключно юридичні особи, у статутних документах яких передбачені права щодо організації діяльності таких закладів.

На території похоронних домів (спеціально обладнаних закладів для надання комплексу ритуальних послуг, у тому числі організації та проведення церемоній прощання з тілом померлого) категорично забороняються медпроцедури з втручанням у тіло померлого та інші медпослуги, які можуть надавати виключно судово-медичні та патологоанатомічні установи Міністерства охорони здоров’я.

Законопроект також виключає "довідку про смерть", залишаючи лише "свідоцтво про смерть". З тими, хто надають ритуальні послуги, потрібно укласти договір на підставі свідоцтва про смерть.

Перевезення ритуальних предметів у відкритому вигляді забороняється.

Тіло померлого до судово-медичних і патологоанатомічних установ та місць поховання везуть надавачі ритуальних послуг спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. А виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, центральні органи виконавчої влади мають сприяти залученню інвестицій для будівництва крематоріїв різних форм власності з наданням інвесторам права їх подальшої експлуатації та утримання згідно з генпланами забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов’язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт до 6 місяців, чи обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий термін можна отримати за наругу над померлими або пам'яттю про них. Якщо ці дії вчинили повторно, за попередньою змовою групою осіб, чи з корисливих чи хуліганських мотивів, або щодо пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, або це поєднане з застосуванням насильства чи погрозою його застосування, порушник може отримати обмеження волі від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

А якщо ці дії ще й спричинили тяжкі наслідки, людині загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Перепоховати останки дозволять за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради населеного пункту, на території якого поховані останки, на підставі письмового людини, яка хоче це зробити.

Вона також повинна обґрунтувати своє бажання та отримати висновок органу виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також дати копію свідоцтва про смерть і отримати погодження виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради того пункту, на чиєму кладовищі планується здійснити перепоховання.

Висновок про допустимість та умови перепоховання померлого надається безоплатно в місячний термін органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Для цього людині, яка хоче когось перепоховати, потрібно подати заяву, отримати письмову згоду власника місця для поховання (якщо це заявник) і дати свідоцтво про смерть.

Рішення про перепоховання останків місцева влада також повинна приймати безоплатно в місячний термін.

Законопроект вводить ряд термінів, яких раніше в законі "Про поховання та похоронну справу" не було. Серед них:

- біопоховання – коли померлого ховають з використанням матеріалів, які розкладаються впродовж 5 років, місце поховання не має намогильних споруд, а облаштовується інформаційною табличкою

- місце біопоховання – відокремлена частина землі на території кладовища, парку, скверу, лісопарку, іншої зеленої зони, відведена виключно для біопоховань

- місце для подвійного поховання – місце для поховання труни з тілом померлого на кладовищі та одне додаткове місце для майбутнього поховання, що виділяється одому з таких родичів померлого: батькам, чоловікові або дружині, дітям

- користувач (власник) місця для поховання – той, хто здійснив перше поховання на відведеному місці для поховання (родинного поховання) та/або має відповідне свідоцтво про смерть похованого

- надавач ритуальних послуг – ритуальна служба або суб’єкт господарювання, що надає ритуальні послуги за умови письмового повідомлення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем надання послуг.