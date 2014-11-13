Україна 21 листопада буде щорічно відзначати день річниці Майдану

Про це повідомили в прес-службі президента. "Україна - це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції - наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року, Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально підтвердити це і підписати указ про День гідності та свободи, який українці відтепер і навіки будуть відзначати 21 листопада", - зазначив глава держави.

За словами Петра Порошенка, 22 січня, як і раніше, країна відзначатиме День соборності. "День єдності України, День Злуки", - сказав президент.