Росія заборонила в'їзд в анексований Крим трьом кримським татарам – юрист

Двоє кримських татар є громадянами Туреччини, ще один - України.

Трьом кримським татарам, які не проживають в Криму на постійній основі, заборонили в'їзд на територію анексованого півострова. Двоє з них громадяни Туреччини, ще один – громадянин України.

Про це розповіла кримський юрист Ельвіна Семедляєва, повідомляє Крим.Реалії.

За її словами, адвокати намагаються з'ясувати обставини заборон і надалі оскаржити їх у судовому порядку.

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«До нас звернулися троє кримських татар, яким заборонили в'їзд в Крим, двоє з них – громадяни Туреччини, вони проживають там вже дуже давно. Вони намагалися отримати візи в посольстві Росії, однак їм відмовили без будь-яких пояснень і повідомлень. Ще одна людина – громадянин України. Тут у нього близькі родичі, яких він часто відвідував. При черговій спробі в'їхати в Крим йому вручили повідомлення про заборону на в'їзд до 2048-го року. У його випадку заборона була за запитом ФСБ», – розповіла юрист.

Як повідомляє видання, адвокати подали ряд запитів в різні відомства (у тому числі МЗС Росії та головне управління з питань міграції), щоб з'ясувати, хто саме і з якої причини заборонив двом кримським татарам, громадянам Туреччини, в'їзд в Крим. Адвокати також мають намір оскаржити заборону щодо кримського татарина з українським громадянством.

За словами Эльвіни Семедляєвої, двоє кримських татар з Туреччини часто допомагали своїм співвітчизникам у Криму.

«Вони тут організовували свята, надавали всіляку допомогу, в тому числі матеріальну, сім'ям кримських татар», – розповіла вона.

Нагадаємо, міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.