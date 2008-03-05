Тимошенко дала Нафтогазу виняткові повноваження

Кабінет міністрів України вирішив передати з 1 березня виняткове повноваження з реалізації імпортного природного газу НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з учасників засідання уряду, посилаючись на сьогоднішню відповідну постанову Кабміну.

Згідно з документом, зокрема, з 1 березня весь імпортний газ середньоазіатського і центральноазіатського походження реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» за умови проведення споживачами 100% розрахунків за спожитий газ.

Крім того, постановою визначено, що в разі нестачі імпортних обсягів газу для задоволення потреб споживачів України НАК «Нафтогаз» уповноважений використовувати ресурси газу, які знаходяться в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. З квітня 2006 року єдиним постачальником природного газу в Україну є ЗАТ "УкрГаз-Енерго", створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України".

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу в Україну, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.