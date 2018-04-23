У Канаді запустять автобус у рамках освітньої програми про Голодомор за $750 тисяч

Автобус із обладнаною мобільною аудиторією буде їздити по освітнім установам Канади і проводити лекції про Голодомор - трагічні події 1932-1933 років в Україні.

У канадській провінції Онтаріо виділили 750 тисяч доларів на підтримку Національного освітнього туру про Голодомор. Про це повідомив депутат місцевого парламенту Іван Бейкер у мікроблозі Twitter.

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"Гордий повідомити, що сьогодні вдень Фонд "Канада-Україна" отримав грант у розмірі 750 тис. доларів, щоб підвищити обізнаність про голод в Україні в 1932-33 роках", - написав він.

В рамках проекту в провінції створена "мобільна аудиторія" - забезпечений спеціальним інтерактивним обладнанням автобус, який буде їздити по освітнім установам Канади і проводити лекції про трагічні події 1932-1933 років в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна надаватиме допомогу голодуючим країнам Африки та Азії в знак пам'яті про Голодомор.