Україна надаватиме допомогу голодуючим країнам Африки та Азії в знак пам'яті про Голодомор

До акції планується залучити офіційні структури та громадянське суспільство.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна надаватиме допомогу країнам Африки та Азії, які найбільше потерпають від голоду, в знак пам'яті про Голодомор 1932-33 років.

Як повідомляє прес-служба МЗС, відбулося 10-те засідання Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

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«Громадська рада продовжуватиме вживати заходів з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Зокрема, Рада підтримала ініціативу секретаря Синоду єпископів УГКЦ Богдана Дзюраха щодо акції з надання символічної допомоги країнам Африки та Азії, які найбільше потерпають від голоду. Переживши трагедію умисного знищення українського селянства, коли тоталітарний режим нав’язав світові замовчування фактів масового знищення голодом, Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору, надаючи допомогу населенню інших країн, яке потерпає від голоду», - йдеться у повідомленні.

Під гаслом «Не плач, а дій! Байдужість вбиває!» планується залучити до акції не лише офіційні структури, а й громадянське суспільство і всіх небайдужих громадян в Україні та закордонних українців.

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Крім того, на засіданні було вирішено, що члени ради вживатимуть подальших заходів, які б сприяли звільненню громадян України, незаконно утримуваних російською владою в Російській Федерації і в окупованій Автономній республіці Крим, а також доведення до міжнародної спільноти фактів переслідувань вірян в тимчасово непідконтрольних українській владі окремих районах Донецької і Луганської областей.