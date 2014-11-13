У Києві затримано абхазького "злодія в законі" Гугаву, що відсидів 23 роки

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Загальний термін перебування Гугавою в місцях обмеження свободи - 23 роки, підкреслив міністр.

За словами Авакова, затриманий відноситься до категорії "злодій в законі" і був "коронований" в 1986 році у Донецьку.

"За одержаною інформацією, Гугава Д. Д. нелегально прибув в Україну через ділянку кордону з Росією в Донецькій області. На території України Гугава контролював діяльність кількох організованих бандитських груп, що спеціалізуються на квартирних крадіжках і крадіжках з автомобілів. Ці групи прибули разом з Гугавою в Україну в 2013-2014рр.", - написав Аваков.

Читайте такожУ Києві затримані троє найвпливовіших злодіїв у законіУ момент затримання, додав він, Гугава пред'явив фальшивий паспорт громадянина України, виписаний на бланку, викраденому бойовиками в паспортному столі на окупованій території Донецької області.

Глава МВС також зазначив, що в Україні триває "спеціальна робота по вилову "злодіїв у законі".

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому місяці Кабінет міністрів схвалив зміни до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність для «злодіїв в законі».