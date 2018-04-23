В Росії заарештували екс-бойовика, який брав у полон Савченко - ЗМІ

Захоплення Савченко дозволило найманцю з РФ посісти високу посаду серед терористів, однак скоро йому довелось тікати з України.

У російській Республіці Комі за хабар заарештували директора спортивної школи Єгора Руського, який раніше воював проти України в угрупованні бойовиків «ЛНР» і був одним з тих, хто захопив у полон Надію Савченко.

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Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода». Зазначається, що взяття Савченко в полон стало трампліном для кар’єри російського найманця: ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький згодом призначив його «мером» окупованого міста Лутугине.

Втім, скоро так званий «лутугинський мер» був змушений тікати з України до РФ через скандал з переплавкою військової техніки на метал.

У рідному місті Ухта він також спробував балотуватись на посаду міського голови, однак, невдало.

Нагадаємо, Надію Савченко звільнили з російського полону 25 травня 2016 року, в результаті українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Після звільнення вона присвятила себе політичній діяльності у якості народного депутата, однак швидко втратила суспільну підтримку через заяви, що фактично повторювали твердження російської пропаганди про війну на Донбасі.

З березня Савченко перебуває під слідством. Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.