Жителі табору ромів у Києві заявили про ультиматум від "людей у формі" - ЗМІ

Наразі у саморобних будівлях із фанери залишаються люди різного віку, в тому числі - діти.

Жителі стихійного поселення ромів на Троєщині в Києві заявили про вимоги виселитися до кінця тижня і погрози у протилежному випадку зрівняти табір з землею.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на одну з мешканок табору Віру Макову.

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За її словами, минулої п’ятниці до поселення прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина - у цивільному, вимагали найближчим часом залишити територію табору.

«Сказали, п’ятниця прийде - візьмуть трактор, бульдозер, і розвалять нас (поселення - ред.)», - зазначила жінка.

Наразі у саморобних будівлях із фанери залишаються люди різного віку, в тому числі - діти.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

Також раніше стало відомо, що у центрі Києва на залізничному вокзалі табір циган оселився прямо в залі очікування.