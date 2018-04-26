Андрій Макаревич про Крим: "я вважаю цю територію окупованою"

Макаревич додав, що після російської окупації в 2014 році він жодного разу не їздив у Крим.

Відомий російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що в жодному разі не поїде з гастролями в окупований Крим.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам RTVI.

Макаревич відповідаючи на запитання журналістів заявив, що його позиція щодо російської анексії Криму за останні 4 роки не змінилася.

"Я не пом'якшав і не став жорсткішим. Я вважаю, що в сьогоднішньому світі, та й в будь-якому іншому світі, обов'язкова умова його стабільності - це міжнародні домовленості, яких треба дотримуватися. Якщо всі кинуться їх не дотримуватися, то почнеться чорт знає що. А розмова на тему "а ось американцям можна, значить, нам теж можна" - це розмова погана. Виходить, що, якщо хтось краде, то і ми будемо красти. А це не позиція", - сказав він.

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Макаревич зазначив, що після російської окупації Криму в 2014 році він жодного разу не їздив на півострів і додав, що не поїде туди з гастролями, навіть якщо отримає дозвіл від української влади.

"Ні, я не хочу туди їхати. Я вважаю цю територію окупованою", - відповів музикант.

Також, лідер "Машины времени" прокоментував позицію свого колеги по групі, клавішника Андрія Державіна, який в 2014 році підписав листа на підтримку анексії Криму.

"Ні, я вас запевняю, він від цього нескінченно далекий. Я не знаю, навіщо він це зробив. Він сам собі не може це пояснити", - заявив Макаревич.

Співак також зазначив, що його ставлення до російської влади змінилося не за один день.

"Я думаю, що це сталося не в один день. Це була низка подій, череда якихось таких рішень, вчинків, декларацій та іншого", - додав музикант.

Відео: RTVI

Як повідомляв УНІАН, раніше відомий російський музикант Андрій Макаревич виступив із критикою спроб заблокувати в РФ месенджер Telegram, запропонувавши російської влади діяти ще радикальніше - відключити в країні електрика.