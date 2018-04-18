Напівзаходи зі знищення Telegram марні: Макаревич запропонував "заборонити" в Росії електрику

Музикант запропонував Кремлю просте та ефективне вирішення усіх його проблем з Інтернетом.

Відомий російський музикант Андрій Макаревич виступив з критикою спроб заблокувати в РФ месенджер Telegram, запропонувавши російській владі діяти ще радикальніше - відключити у країні електрику.

«Я вважаю, якщо півміри зі знищення Telegram нічого не дають - треба діяти простіше і радикальніше: вирубати до біса електрику в країні. А що, сушняк у народу є, витримають. Залишити струм тільки на ядерній кнопці і на телефоні у Кремлі - раптом Трамп подзвонить?», - вказав він у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії. Роскомнагляд почав масово вносити в реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.

Блокування месенджера Telegram виявилася найбільш масштабною операцією Роскомнагляду з обмеження доступу до забороненого в Росії інтернет-ресурсу, і торкнулось маси сервісів, які не мають до Telegram жодного стосунку. У чорний список відомства потрапили понад 15 млн IP-адрес.

часткової та тимчасової недоступності своїх сервісів зазнали такі великі компанії, як Microsoft (Xbox), включаючи сторінки з офіційним ПО компанії, Evernote, популярний месенджер Viber, який виконує законодавство про передачу ключів шифрування, школа англійської мови SkyEng, сервіс кур'єрської доставки "Птичка", платіжний сервіс Cloudpayments і численні проксі - та VPN-сервери та сервіси. Повідомлялося також про збої у роботі банків з топ-20, приватних клінік і шлюзів 3-D Secure.

Telegram, при цьому, продовжує функціонувати: користувачі періодично отримують push-повідомлення з проханням зайти в додаток для оновлення налаштувань.