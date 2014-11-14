Український центр отримав премію Європейської культурної фундації

Про це йдеться у прес-релізі Центру візуальної культури.

Лауреати були обрані "за свою діяльність в публічній сфері" і "створення вкрай необхідного відкритого простору для мистецької думки", йдеться у повідомленні. Зокрема, цим "Європейська культурна фундація посилає потужний сигнал європейським незалежним культурним ініціативам, які показують, наскільки культура може бути здатна до трансформації навіть за найбільш несприятливих політичних та економічних обставин".

Читайте такожВідбулося вручення Шевченківської премії"Перебуваючи на найбільш крихких кордонах Європи, усвідомлюючи непередбачуваність власного майбутнього, Центр візуальної культури та Афінська бієнале сміливо показують нам, як культура може бути засобом солідарності та спільним ґрунтом для створення чітких альтернатив економічним та політичним конфліктам нашого часу", − каже Кріс Деркон, член журі премії.

Нагороду буде вручено 31 березня 2015 року в Брюсселі. Кожен із переможців отримає по 25 000 євро.

Нагадаємо, раніше український Євомайдан отримав у Польщі премію імені Леха Валенси.

Довідка. Центр візуальної культури був заснований 2008 року "з метою створення міждисциплінарного середовища для аналізу пострадянського становища України на перетині мистецтва, знання та політики". Провів понад 150 наукових та дискусійних заходів за участі українських та міжнародних науковців, а також близько 20 художніх виставок.