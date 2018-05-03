На кордоні у Харківській області викрили чоловіка при спробі вивезти в РФ 15 мільйонів рублів
У Харківській області правоохоронці викрили чоловіка, який у автомобільній схованці хотів незаконно вивезти до Росії через кордон 15,5 млн руб.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в Харківській області, подія сталася 2 травня у пункті пропуску «Гоптівка».
За відомостями ДФС, порушник намагався незаконно вивезти готівку у власному авто.
Під час усного декларування чоловік заявив про відсутність предметів, заборонених або обмежених до переміщення, але в ході подальшого огляду у передній частині конструктивної порожнини правого коробу кузову автомобіля була виявлена спеціально виготовлена схованка, в якій знаходилось п’ять прозорих поліетиленових пакунків з валютою, де знаходилося 15,5 млн руб.
Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.