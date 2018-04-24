На Харківщині затримали чоловіка за підозрою у створенні терористичного бандформування

Під час оформлення документів громадянина України, який прямував до РФ, спрацювала база даних Нацполіції.

У Харківській області затримали чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у створенні терористичного бандформування. Читайте такожПрокуратура повідомила про підозру екс-ватажку бандформування, причетного до окупації Криму Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловіка виявили вчора, 23 квітня, прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка». За відомостями ДПСУ, громадянин України прямував на виїзд до Росії. «Під час оформлення документів нашого співвітчизника спрацювала база даних Нацполіції», - йдеться у повідомленні. Як з’ясувалося, чоловік перебував у розшуку за статтею «створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань». Громадянина України передано державним компетентним органам.

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