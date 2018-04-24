На Харківщині затримали чоловіка за підозрою у створенні терористичного бандформування
12:45, 24 квітня 2018Суспільство
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Під час оформлення документів громадянина України, який прямував до РФ, спрацювала база даних Нацполіції.
За відомостями ДПСУ, громадянин України прямував на виїзд до Росії \ Фото УНІАН
У Харківській області затримали чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у створенні терористичного бандформування.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловіка виявили вчора, 23 квітня, прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка».
За відомостями ДПСУ, громадянин України прямував на виїзд до Росії.
«Під час оформлення документів нашого співвітчизника спрацювала база даних Нацполіції», - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, чоловік перебував у розшуку за статтею «створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань». Громадянина України передано державним компетентним органам.
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