Бойовики стягують озброєння в Горлівку і Алчевськ - ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«В районі н. п. Горлівка розгорнуто нове бандформування (командир - «Боцман»). На даний момент формування обмежено в бронетехніці і артилерії (загальна кількість бронетехніки - до 12 одиниць, включаючи 3 танки, і до 4 установок РСЗВ). Однак керівництво бандформування заявляє, що очікує серйозне посилення як бойовиками, так і важким озброєнням через Макіївку», - повідомляє ІС.

За даними групи, у Горлівці бойовики поширюють чутки про те, що скоро «відіб'ють» Вуглегірськ. Можливо, бойовики поширюють дезінформацію з метою змусити українське командування послабити позиції на інших ділянках Дебальцевського плацдарму.

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Крім того, Алчевськ вже фактично перетворений в тилову базу терористів.

«Зазначається концентрація живої сили і бойової техніки, складування матеріально-технічних засобів (боєприпасів, продовольства та інших предметів постачання), одержуваних з Росії. Також даний населений пункт є своєрідною «зоною відпочинку» для бойовиків, які прибувають у місто з переднього краю». - повідомляє ІС.