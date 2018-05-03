Крабові палички. Секретні матеріали

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Ми розкрили, в чому секрет справжніх крабових паличок!

Крабові палички полюбились споживачам практично відразу. Головну роль тут зіграло те, що вони дуже смачні та з них можна приготувати багато страв нашвидкуруч, адже це повністю готовий до вживання продукт. Тим не менш постійно виникають сумніви щодо їх походження та натуральності. Що ж таке крабові палички, з чого складається улюблений продукт, чи є в ньому користь і головне - як обрати якісний продукт на полиці в магазині? Дізнаємося правду!

Що таке сурімі?

Основний інгредієнт крабових паличок – сурімі. Сурімі відомо в Японії вже понад чотирьох століть, по-японськи так називається подрібнене філе білої океанічної риби - переважно минтаю та хеку- виловленої на узбережжі Аляски. Свіжу рибу очищають, видаляють голову та кістки, дрібно нарізають отримане філе і промивають його у холодній воді. Далі з рибного філе видаляються холестерин. Після видалення усієї води залишається щільне біле м’ясо риб - сурімі. Чим більше сурімі в крабових паличках - тим вище якість і, звичайно, ціна продукту. Отож ніяких рибних хвостів, голів та шкідливої хімії у складі крабових паличок немає – тільки високоякісне філе білих океанічних риб.

Якщо крабові палички виробляють з філе білих риби, чому вони червоного кольору?

Щоб надати крабовим паличкам апетитного червоного кольору, їх покривають шаром тіста, яке підфарбовують натуральним барвником – паприкою.

Чи корисні крабові палички?

Сурімі - це концентрований рибний білок, який добре засвоюється організмом людини. В сурімі зберігаються всі вітаміни і мікроелементи, якими так багаті морепродукти: вітаміни С, В1, В2, залізо, цинк, магній, фосфор, йод, омега 3.

А як щодо калорій?

Сурімі складається з рибного білка, тому продукти з нього вирізняються низькою калорійністю і не містять холестерину. В 100 г крабових паличок міститься всього 106 калорій. Для порівняння 100 г сосисок містить 235 ккал, 100 г голландського сиру - 357 ккал, а в улюбленому багатьма бургері – 295 ккал , тому якщо додавати в овочеві салати та інші страви крабові палички, то їх калорійність буде мінімальною, а блюдо стане дуже корисним.

Як обрати якісні крабові палички?

Процент сурімі. Це головне, на що потрібно звернути увагу при виборі крабових паличок: у якісному продукті процент сурімі не повинен бути менше 35%. Наприклад, крабові палички ТМ «Водный мир» мають 40% сурімі у своєму складі - це говорить про високу якість продукту; Зовнішній вигляд. Велике значення має зовнішній вигляд крабових паличок: палички повинні бути акуратними, виглядати апетитно, бути соковитими і пружними. Не варто купувати продукт, який ламається і кришиться; Виробник. При виборі цього продукту потрібно віддати перевагу продукції відомих брендів, адже з рибою краще не жартувати. В Україні є тільки один виробник крабових паличок – ТМ «Водний мир», завод бренду розташований в Одеській області в місті Чорноморськ.

Отже, ми дізналися, що крабові палички – це корисний білковий продукт, який прекрасно підійде для щоденного меню, святкового столу та навість підчас посту. Обирайте смачні та корисні крабові палички тільки від перевірених виробників та будьте здорові!