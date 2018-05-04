У Києві влаштували банний день для пам'ятника княгині Ользі, статуя виявилася примхливою (відео)
05:33, 04 травня 2018Суспільство
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У центрі міста пам'ятник княгині Ользі прийняв душ.
Княгиня Ольга прийняла душ / Кадр з відео ТСН
У Києві помили славетну київську правительку, а заразом і трьох її сусідів - Андрія Первозванного та батьків слов’янської азбуки Кирила та Мефодія. Статуї виявилися примхливими - навіть найекологічніше мило їм не підійшло, повідомляє ТСН.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Дніпропетровщині здали на металобрухт Леніна, щоб замовити пам'ятник Шевченка.
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