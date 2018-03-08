На Дніпропетровщині здали на металобрухт Леніна, щоб замовити пам'ятник Шевченка (відео)

12:34, 08 березня 2018
Суспільство
506 0
фото ТСН.иа

Читайте такожУ російському МЗС закликали залишити в Україні "хоч якийсь" пам'ятник Леніну

Про це повідомляє ТСН.uа.

"Червоного вождя з бронзи і чавуну здали на металобрухт, а за виручені кошти замовили пам'ятник Тарасові Шевченку", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні його нарешті встановили в самому центрі селища.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: 204 річниця з дня народження Шевченка
Теги: #ленінопад