На Дніпропетровщині здали на металобрухт Леніна, щоб замовити пам'ятник Шевченка (відео)
12:34, 08 березня 2018Суспільство
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Жителі селища Кринички Дніпропетровської області здали монумент червоного вождя на металобрухт, а за виручені кошти замовили пам'ятник Тарасові Шевченку.
На Дніпропетровщині пам'ятник Леніна "обміняли" на монумент Шевченка / фото ТСН.uа
Жителі селища Кринички Дніпропетровської області придумали, де взяти гроші на пам'ятник Кобзареві.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Червоного вождя з бронзи і чавуну здали на металобрухт, а за виручені кошти замовили пам'ятник Тарасові Шевченку", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні його нарешті встановили в самому центрі селища.
Селяни здали на металобрухт бронзового Леніна, щоб замовити пам'ятник Шевченку
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