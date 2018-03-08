На Дніпропетровщині здали на металобрухт Леніна, щоб замовити пам'ятник Шевченка (відео)

Жителі селища Кринички Дніпропетровської області здали монумент червоного вождя на металобрухт, а за виручені кошти замовили пам'ятник Тарасові Шевченку.

Жителі селища Кринички Дніпропетровської області придумали, де взяти гроші на пам'ятник Кобзареві.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Червоного вождя з бронзи і чавуну здали на металобрухт, а за виручені кошти замовили пам'ятник Тарасові Шевченку", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні його нарешті встановили в самому центрі селища.