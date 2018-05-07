Мер Харкова вимагає у поліції взяти під варту всі радянські пам’ятники (відео)

У місті напередодні невідомі зруйнували погруддя радянському воєначальнику маршалу Жукову.

Взяти усі радянські пам’ятники, що ще залишилися у місті, під охорону вимагає у місцевої поліції мер Харкова Геннадій Кернес.

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Там напередодні невідомі зруйнували погруддя радянському воєначальнику маршалу Жукову. Пам’ятник, щоправда, пролежав на землі недовго. Місцева адміністрація вже повернула його на місце, йдеться в сюжеті ТСН.

Руйнування в мерії назвали провокацією, а тих хто його звалив - вандалами.