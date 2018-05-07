Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 8 та 9 травня

9 травня майже у всіх регіонах температура повітря буде на рівні +25+29 градусів, на Півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів.

8 та 9 травня, у Дні пам’яті та примирення, погода буде нестійкою, з періодичними грозовими дощами.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, найменша ймовірність дощів у ці дні – на Сході. Температура повітря 8 травня – +24+28 градусів.

«8 травня вздовж лінії Суми-Кривий Ріг-Миколаїв-Одеса очікується +19+24 градуси, тобто, свіжіше.Цікавою буде температурна картина 9 травня: скрізь +25+29 градусів, на Півдні та в прикарпатських районах похолодає до +16+23 градусів», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві завтра без опадів, температура до +27°

Погода на 8 та 9 травня в Києві

Діденко зазначає, що у Києві сьогодні очікується дощ з грозою, вночі 8 травня – дощ, вдень – без істотних опадів, ввечері – дощ, гроза. За її словами, 9 травня у Києві дощі з грозами будуть «ходити колами навколо столиці, але якоїсь серйозної зливи не видно». Температура повітря буде високою, +25+28 градусів.

«Насичене зверху вологою повітря та висока температура повітря, фронти, що шастають туди-сюди - все це може зумовити головний біль, сонливість, відчуття, що важко дихати. Відволікайтесь на роботу, квіточки, на хороших людей, на спокійні думки і позитивну перспективу», – порадила синоптик.

Зазначимо також, що на минулому тижні в Україні температура повітря піднялася вище, ніж в північних країнах Африки, а, зокрема, у Києві, 4 травня було зафіксовано черговий рекорд максимальної температури повітря.