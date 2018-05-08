Adidas видалив зі свого сайту зображення одягу у стилі СРСР

Пошукові запити по сайту виробника більше не видають продукцію з радянською символікою.

Компанія Adidas видалила зі свого сайту зображення товарів з колекції спортивного одягу з гербом Радянського Союзу і написами USSR (СРСР).

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Пошукові запити по сайту компанії більше не видають продукцію з радянською символікою, одяг з сучасною російською символікою залишився, передає Українська правда.

Раніше повідомлялося, що компанія Adidas створила до Чемпіонату світу з футболу в Росії жіноче плаття, яке є частиною цілої серії, на якому демонструється герб Радянського Союзу і напис англійською "СРСР".

В описі відповідних товарів на сайті Adidas зазначалося: "Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу". Фірма також випустила чоловічу футболку із радянською символікою.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня нова лінійка спортивного одягу Adidas викликала хвилю обурення в світі, і в Україні зокрема. Український інститут національної пам'яті нагадав "Adidas-Україна" про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.