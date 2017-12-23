СБУ перевірить Adidas, Puma і DHL на діяльність в окупованому Криму (документ)

СБУ перевірить інформацію українського міністерства про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Про це йдеться у відповіді прокуратури Автономної республіки Крим (АРК) на інформаційний запит «Крим.Реалії».

Читайте такожSiemens змінить роботу з клієнтами із Росії після незаконного ввезення турбін до окупованого КримуЗгідно з текстом відповіді, що в прокуратуру АРК надійшов лист від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, в якому повідомляється про «діяльності німецьких компаній в Криму». У свою чергу, прокуратура відправила інформацію для перевірки в СБУ.

«Зазначений лист направлено на адресу Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим (з дислокацією в місті Херсон) для перевірки викладених фактів, за результатами розгляду якого буде ухвалене відповідне процесуальне рішення», – йдеться в документі.

6 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

Міністерство на підтвердження своїх звинувачень вказало адреси магазинів і представництв цих компаній в анексованому Криму.

Раніше Російській службі ВВС у компанії DHL Express повідомили, що «через складну політичну і правову ситуацію в Криму DPDHL веде специфічну політику щодо послуг, що надаються і компаній, які при цьому задіяні». Публічних коментарів Adidas і Puma з цього приводу наразі немає.