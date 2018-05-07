Інститут нацпам'яті нагадав бренду Adidas про відповідальність за комуністичну символіку

У випадку виявлення фактів реалізації в Україні спортивної форми з символікою СРСР Інститут звернеться до правоохоронних органів.

Український інститут національної пам'яті звернувся з листом до підприємства “ADIDAS-УКРАЇНА” (дочірнього підприємства Adidas) і нагадав про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.

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Про це у Facebook повідомив очільник інституту Володимир В`ятрович. За його словами, підставою для звернення стала інформація про виготовлення компанією серії спортивного одягу із зображенням державної символіки СРСР.

В`ятрович підкреслює, що у випадку виявлення фактів поширення подібної продукції на території України його Інститут буде змушений звертатися до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

“Ідея виготовити одяг прикрашений нацистською свастикою не мала б шансів на втілення в компанії “ADIDAS”. Тому, що в рідній для неї Німеччині, яка пройшла через процеси денацифікації - це порушення не лише юридичних, але й моральних норм. Для мешканців України та інших країн таким же порушенням є використання радянської символіки під якою вбито мільйони наших земляків”, - наголосив В`ятрович.

Нагадаємо, нова лінійка спортивного одягу Adidas викликала хвилю обурення в світі, і в Україні зокрема. Мова йде про червоні футболки з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу.