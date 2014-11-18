МЗС підтвердило затримання в Іспанії двох українців на яхті, що перевозила кокаїн
Міністерство закордонних справ (МЗС) підтвердило факт затримання в Іспанії яхти з кокаїном на борту, серед членів екіпажу якої двоє українців.
Про це повідомив на брифінгу речник МЗС Євген Перебийніс. Він сказав, що 17 листопада підрозділами податкової служби, цивільної гвардії та національної поліції Іспанії в 250 милях на південь від острова Гран-Канарія затримана яхта Liberty Belle (прапор Британські Віргінські острови) з 950 кг кокаїну на борту. Заарештовано 3 члени екіпажу яхти, серед яких, за повідомленнями ЗМІ, двоє українців і один серб.
За словами речника МЗС, сьогодні яхта повинна бути відбуксирувана в порт Лас Пальмас де Гран Канарія, де всі заарештовані будуть передані в розпорядження місцевого слідчого суду.
Консульством України в Малазі вживаються заходи щодо отримання більш детальної інформації, зокрема, перевіряється інформація про належність до громадянства України затриманих.