Інгаляційна токсична реакція: Супрун прокоментувала стан отруєних дітей у Черкасах

За словами глави МОЗ, отруєння сталося локально на території школи, за її межами постраждалих немає.

У всіх учнів та вчителів черкаської ЗОШ №8, яким стало погано під час шкільної лінійки, спостерігається інгаляційна токсична реакція.

Читайте такожВід масового отруєння у Черкасах окрім дітей постраждали двоє військових – ЗМІ

Про це в Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, яка відвідала постраждалих у Черкасах дітей разом з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Станом на зараз, за уточненою інформацією, госпіталізовано 50 дітей і 2 дорослих. 11 дітей перебувають у реанімації, усі стабільні. У всіх постраждалих спостерігається інгаляційна токсична реакція», - написала глава МОЗ.

Супрун уточнила, що отруєння сталося локально на території школи, де проходила лінійка. За її межами постраждалих немає. Потерпілі діти – різного віку, і постраждали на вулиці, або в приміщенні школи.

У даний момент очікуються результати аналізів ґрунту, води та повітря для встановлення причин отруєння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, у Черкасах в загальноосвітній школі №8 під час лінійки почали масово втрачати свідомість учні. Станом на 14:30 у лікарню були доправлені 53 дитини та два вчителі. 11 учнів знаходяться в реанімації в стані середньої тяжкості. Всього на лінійці перебували 424 учні.

Симптоми захворювання: нудота, запаморочення, головний біль. Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначила, що з метою визначення причини погіршення стану здоров'я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. За даними рятувальників, перевищення вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено.

Лабораторією Держпродспоживслужби міста Черкаси взято проби води з системи централізованого водопостачання школи і бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. Результати досліджень очікуються до 16 години сьогоднішнього дня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.