Після масового отруєння школярів у Черкасах перевіряють воду

У ДСНС зазначили, що перевищень вмісту хімічних речовин у повітрі не виявлено.

Дердпродспоживслужба перевіряє воду у місті Черкаси після того, як в одній з місцевих шкіл сталося масове отруєння дітей.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій області, результати дослідженнь очікуються сьогодні після 16.00.

Читайте такожУ Черкасах поліція почала розслідування масового отруєння дітей у школі"Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що перевищень вмісту хімічних речовин у повітрі не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки учні почали масово втрачати свідомість.

Станом на 13.00, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 51 учня та 1 вчителя з них: 11 дітей перебуває в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.