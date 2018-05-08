Гройсман оголосив про відсутність ризиків для здоров’я отруєних у Черкасах дітей

Голова уряду повідомив, що стан дітей стабільний, вони у свідомості та почуваються задовільно.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про відсутність ризиків для здоров'я дітей, які через отруєння почали масово непритомніти під час сьогоднішньої лінійки у школі в Черкасах.

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Про це голова українського уряду повідомив у соціальній мережі Facebook після відвідання Черкаської обласної дитячої лікарні.

"Стан всіх стабільний, в свідомості, почуваються задовільно", - заявив Гройсман.

"Лікарі спрацювали оперативно і професійно. Всі аналізи зроблено. Ризиків немає. Надаємо потрібну лабораторну і консультативну підтримку. Причини отруєння з'ясовуємо", - наголосив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, у Черкасах у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки почали масово непритомніти учні. Станом на 14:30 до лікарні було доставлено 53 дітей та двох вчителів. 11 учнів перебувають у реанімації в стані середньої тяжкості.

Всього на лінійці перебувало 424 учні. Симптоми захворювання: нудота, запаморочення, головний біль.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначила, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. За даними рятувальників, перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено.

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. Результати досліджень очікуються до 16:00 сьогоднішнього дня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.