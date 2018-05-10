Скандал довкола "Інтера": "Нацкорпус" зібрався біля метро, щоб їхати "в гості" до Льовочкіна (фото)

Напередодні вони попереджали, що акція може бути радикальною.

Кілька сотень активістів "Нацкорпусу" зібрались біля станції метро "Видубичі" у Києві, щоб поїхати пікетувати будинок заступника голови фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна.

Про акцію активісти попереджали напередодні. Причина – скандальний концерт на телеканалі "Інтер", співвласником якого є Льовочкін, передає ТСН.

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Нагадаємо, представники Нацкорпусу з ранку середи 9 травня проводили акцію біля будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у сомережі.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.