У Житомирі в урочистій ході з нагоди Міжнародного дня сім’ї взяли участь понад тисяча осіб (фото)

17:08, 13 травня 2018
Суспільство
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Сьогодні у Житомирі в урочистій ході з нагоди Міжнародного дня сім’ї взяли участь понад тисяча осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався о 15.00.

Святковою ходою з військовим оркестром попереду учасники заходу пройшли головними вулицями міста від Соборного майдану: Київською, Театральною, Великою Бердичівською та Михайлівською вулицями. В руках вони тримали плакати з гаслами: "Тато, мама і дитина - щаслива родина!". Також учасники ходи скандували "Кожен тато - для родини!". Учасники акції несли державні прапори, жовто-блакитні кульки тощо. На деяких плакатах були гасла проти нетрадиційних сексуальних стосунків та шлюбів.

Участь у ході взяли участь молодята, родини з дітьми, активісти, молодь та представники різних церков. Охорону громадського порядку забезпечували працівники поліції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, в рамках Міжнародного дня сім’ї у Житомирі пройшов семінар для всіх бажаючих «Секрети успішного виховання», а також вуличний фестиваль «Здорова родина - щаслива країна !», відбулося родинне свято. Протягом дня для бажаючих діяли навчальні майстер-класи від 24 дитячих та підліткових клубів та інші заходи. Святкування у Житомирі наразі триває , а завершиться воно пізно увечері святковим концертом.

Міжнародний день сім'ї щороку відзначається 15 травня. Свято встановлено відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року.

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Теги: #Житомир#День Матері